Manisa'nın üç ilçesinde 94 milyon liralık 'prestij cadde' düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı, Gördes ve Gölmarmara ilçelerinde yapılacak olan prestij cadde düzenlemeleriyle ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.MANİSA (İGFA) - Saruhanlı, Gördes ve Gölmarmara ilçelerinde prestij cadde çalışması başlatacakları caddeler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ'nin Gördes'te Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında 5 bin 300 metre içme suyu ve 2 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme işine başladığını açıkladı.

Altyapı yatırımının bedeli 6,5 milyon TL olduğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı üst yapının yani prestij cadde düzenlemesinin bedeli ise 18 milyon 700 bin TL olduğunu ifade eden Başkan Ergün, "Yani Gördes’imizin caddelerine toplamda 25 milyon 200 bin TL’lik bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SARUHANLI’DA 58 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Saruhanlı’da yapılacak olan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Saruhanlı ilçemizde Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa caddelerinde yapacağımız prestij cadde yatırımımız öncesinde 4,5 kilometre yağmur suyu ve 5 bin 100 metre içme suyu hattı döşeyeceğiz. Bu çalışmamıza da start verdik. Altyapı yatırımımızın bedeli 23 milyon 500 bin TL’dir. Altyapı sonrasında yapacağımız prestij cadde düzenlememizin maliyeti ise 35 milyon TL. Saruhanlı ilçemize 58 milyon 500 bin TL’lik bir yatırım yapıyoruz" dedi.

UĞUR MUMCU CADDESİ’NİN ALTYAPISI HAZIR

Gölmarmara ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Caddesi’nde ise altyapıyı daha önce yaptıklarını anımsatan Başkan Ergün, burada da prestij cadde düzenlemesi gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu caddemiz için de 10 milyon 340 bin liralık bir yatırım söz konusu. Daha önce de Atatürk Bulvarı prestij cadde düzenlemesi olsun, yeni yağmursuyu ve içme suyu hatları ile kilit parke çalışmaları olsun, Gölmarmara ilçe merkezine ciddi yatırımlar yaptık. Değerli Başkanım, yeni prestij caddemiz de hayırlı olsun diyorum. Sadece bu 3 ilçemizdeki Prestij Cadde Düzenlemelerinin toplam maliyeti ise tam tamına 94 milyon liradır. Helali hoş olsun” diye konuştu.