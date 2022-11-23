Manisa'nın Trafik ve Ulaşım Komisyonu Alaşehir'de toplandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu, Alaşehir’de toplandı. Toplantıda, ilçedeki J Plaka, T plaka ve toplu ulaşım araçlarının durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu, Komisyon Başkanı Salih Tekeli başkanlığında, Alaşehir’de toplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün’ün de yer aldığı toplantı öncesinde komisyon üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Hizmet Binası’nı ziyaret etti.

Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda komisyona sevk edilen maddeler görüşüldü. Toplantıya Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevki Ağırbaş ile birlikte ilçede toplu taşıma hizmeti veren kooperatif ve firmaların temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilçedeki J Plaka, T plaka ve toplu ulaşım araçlarının durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrasında Trafik ve Ulaşım Komisyonu üyeleri ve Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti. oda Başkanı Şevki Ağırbaş tarafından ağırlanan heyet, ilçedeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından komisyonun ilçedeki çalışması tamamlandı.