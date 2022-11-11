Manisa'nın minik elleri fidan dikti

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde eğitim gören minik öğrenciler, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Süs Bitkileri Üretim Tesisi’nde belirlenen alana fidan dikimi yaparak, doğaya katkı sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin minik öğrencileri yeşil alanların artması için ellerindeki fidanları toprakla buluşturdu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında düzenlenen program kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Süs Bitkileri Üretim Tesisi’ne ziyarette bulunan minik öğrenciler ilk olarak serayı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Minik öğrencilere Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Hasan Torun, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Eren Çakır ve öğretmenleri eşlik etti.

Bitkilerin üretim süreleri ve üretim aşamalarını yakından görerek öğrenen minikler yetkililerin yardımıyla bitki üretim için ellerindeki kökleri toprakla buluşturdu.

Serada yetişen bitkiler ve ağaç türleri hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Süs Bitkileri Üretim Tesisi’nde belirlenen alanda Selvi fidanlarını toprakla buluşturdu. Seraya gelen minik öğrenciler günün unutulmaması için hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından programı sonlandırdı.