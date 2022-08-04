Manisa'nın çevreci yatırımlarında son durum

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, daire başkanlığına bağlı ekiplerle birlikte Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden katı atık transfer istasyonunda incelemede bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen Uzunburun Katı Atık Transfer İstasyonu’na, Yunusemre ve Şehzadeler ilçesindeki evsel katı atıkların transferi için inşasına başlanan katı atık transfer istasyonunda çalışmalar hızla ilerliyor.

Yürütülen çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, daire başkanlığına bağlı ekipler ve İller Bankası Kontrol Mühendisi ile birlikte inceledi.

İnşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Gökçe, “Manisa'da yaşanan düzensiz depolama alanlarından kaynaklanan katı atık sorununun çözümü ve evsel atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisini şehrimize kazandırdık. Bu anlamda evsel atıkların Uzunburun Katı Atık Transfer İstasyonu’na transferi için il genelinde bu noktaların yapımını hızla gerçekleştirdik. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimize hizmet verecek olan katı atık transfer istasyonunda da inşaat çalışmalarında sona geldik. Kısa süre içerisinde bu transfer istasyonunu hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.