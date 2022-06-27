Manisa'nın çevreci projeleri Antalya'da anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Antalya’da düzenlenen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi Bileşen A- İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PANELİ”ne katıldı.MANİSA (İGFA) - İLBANK ile Dünya Bankası arasındaki antlaşma ile finanse edilen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP)” kapsamında, 11-14 Haziran tarihleri arasında Antalya’da “Sürdürülebilir Şehirler Projesi Bileşen A- İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PANELİ” adı altında organizasyon düzenlendi.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Mühendisi Efnan Bacı, Jeoloji Mühendisi Aylin Beril Günay, Biyolog Hilal Kutluyer ve danışman firma Arup Mühendislik temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” ve “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı” uygulamalarının sunumları ve dünya çapında yapılan ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerinin bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi adına panelde sunum gerçekleştiren Çevre Mühendisi Efnan Bacı, SECAP (Manisa Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı) projesi kapsamında Türkiye’de bir ilk olan “Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi”, yine Türkiye’nin 30 Büyükşehir içerisinde en büyük elektrikli otobüs filosuna sahip “Yüzde 100 Elektrikli Otobüs Projesi”, Türkiye’nin özgün projelerinin içerisinde yer alan “Kaya Bahçeleri” gibi çalışmaları katılımcılara anlattı.