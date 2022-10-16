Son Dakika

Manisa'nın altyapısına 58 milyon TL'lik yatırım

Yerel 16.10.2022, 15:02
Manisa'nın altyapısına 58 milyon TL'lik yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçe merkezinde Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde yapılacak prestij cadde düzenlemeleri öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 23,5 milyon TL yatırım bedeliyle başlanılan altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek üzere yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Saruhanlı’nın çehresini değiştirecek olan prestij cadde düzenlemeleri kapsamında başlatılan altyapı imalatları tüm hızıyla devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik şube müdürleri, yetkili personel ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte çalışma yapılan sokaklarda inceleme gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde içme suyu hat çalışmaları tamamlandı. Atatürk Caddesinde çalışmalar sürüyor.

Talat Paşa Caddesinde yağmur suyu hattı imalat işleri devam ediyor. 4,5 kilometre yağmur suyu ve 5 bin 100 metre içme suyu hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde düzenlemelerine başlanacak. Saruhanlı merkezde altyapı ve üstyapı çalışmalarını kapsayan toplam 58 milyon 500 bin TL’lik yatırımla bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2022
İmsak 05:45
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 10 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 8 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Boluspor 8 15
4. Bodrumspor 9 17
5. Pendikspor 8 15
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Bandırmaspor 8 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 8 12
11. Tuzlaspor 8 9
12. Altınordu 8 9
13. Erzurumspor 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 7 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. Liverpool 8 10
12. Crystal Palace 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 9 7
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Athletic Bilbao 9 17
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3