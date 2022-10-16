Manisa'nın altyapısına 58 milyon TL'lik yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçe merkezinde Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde yapılacak prestij cadde düzenlemeleri öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 23,5 milyon TL yatırım bedeliyle başlanılan altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek üzere yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Saruhanlı’nın çehresini değiştirecek olan prestij cadde düzenlemeleri kapsamında başlatılan altyapı imalatları tüm hızıyla devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik şube müdürleri, yetkili personel ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte çalışma yapılan sokaklarda inceleme gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde içme suyu hat çalışmaları tamamlandı. Atatürk Caddesinde çalışmalar sürüyor.

Talat Paşa Caddesinde yağmur suyu hattı imalat işleri devam ediyor. 4,5 kilometre yağmur suyu ve 5 bin 100 metre içme suyu hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde düzenlemelerine başlanacak. Saruhanlı merkezde altyapı ve üstyapı çalışmalarını kapsayan toplam 58 milyon 500 bin TL’lik yatırımla bambaşka bir görünüme kavuşacak.