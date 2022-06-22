Manisa'nın AB projesi ortakları Salihli'de kültürel keşif yaptı

Avrupa Birliği projesi kapsamında Bulgaristan'dan Manisa'ya gelen Kırcaali heyeti, Salihli ilçesinde kültürel gezide Sart Harabeleri ve Kurşunlu Kaplıcalarını ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi ve Ömer Lütfi Kültür Derneği işbirliğinde yürütülen AB destekli 'Kültür Sınır Tanımaz' projesi kapsamında Manisa'ya gelen kardeş şehir Kırcaali heyeti, düzenlenen program kapsamında Salihli ilçesinde Sart Harabeleri ve Kurşunlu Kaplıcalarını ziyaret etti.

Avrupa Birliği'nin hibe desteği ile yürütülen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turizm Geliştirme Kooperatifi ile Ömer Lütfi Kültür Derneği işbirliğinde yürütülen 'Kültür Sınır Tanımaz' projesi kapsamında kültürel temaslarda bulunan heyete Gezi Sorumlusu Mehmet Şahin eşlik etti.

Kırcaalili konuklara Salihli’deki kültürel miras hakkında bilgilendirmede bulunurken, gezi sonrasında heyete yemek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi konuklarla tek tek yakından ilgilendi.