Manisa Mollaahmetler’e yeni HİS göleti

Mera hayvancılığının yoğun olduğu mahallelerde gerçekleştirdiği Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti çalışmaları ile üreticilere destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi’nde yeni HİS göleti yapım çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerine yönelik olarak yaptığı çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi’ne yeni HİS göleti kazandırmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Besi hayvanlarının özellikle yaz aylarında kullandığı göletlerde yapılan çalışmaların üreticileri mutlu ettiğini belirten Mahalle Muhtarı Kadir Çelik, “Yağışlar başlamadan önce, mahallemizde yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Yağışlar başlayınca göletlerde biriken su, yaylım hayvancılığı yapan üreticiler için oldukça önemli hale geliyor. Hayvanların su ihtiyacını karşılamak için daha kısa mesafeler harcanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, suya daha kolay ulaşabilir duruma geliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine ve Başkanımız Cengiz Ergün’e yapılan hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.