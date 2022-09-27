Manisa Merkez AAT'ye 'sıfır atık belgesi'

MASKİ Genel Müdürlüğü, kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi konusundaki sürdürdüğü politikalarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından verilen 'Sıfır Atık Belgesi'ni Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi için de aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğünden 'Sıfır Atık Belgesi' aldı.

Temmuz 2019'da yayımlanan yönetmelik çerçevesinde, tüm yerel yönetimler, kamu ve özel kurum ile kuruluşlarının 'Sıfır Atık Belgesi' alma yükümlülüğü bulunuyor. 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi' yönetmeliği kapsamında MASKİ’ye ait binalarda kağıt-karton, plastik, metal, cam ve evsel atık kumbaraları yerleştirildi.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında personelin masa altlarında bulunan bireysel çöp kovaları da kaldırılarak katlarda yer alan ayrıştırma kumbaralarına çöpler ayrıştırılarak atılmaya başlandı.

Atık Getirme Merkezi’nde biriktirilen atıklar, bertaraf ve geri dönüşüm için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim ediliyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümünü verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen proje kapsamında başarıyla işlettiğimiz Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi için de ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan proje kapsamında geçtiğimiz haftlarda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Sıfır Atık Projesi”nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı. Proje ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi gibi birçok kriteri içerisinde barındırıyor. Her alanda çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.