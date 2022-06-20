Manisa Meclisi şehitleri andı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Haziran Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Kadir Kemik ile hayatını kaybeden isimleri rahmetle andı.

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gündem maddelerine geçmeden önce gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Toplantıyı açmadan önce Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan kahraman evladımız Kadir Kemik’i rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Eski Meclis üyelerimizden merhum Ziya Elmalı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı’nın kıymetli anneleri Nebihan Elmalı teyzemiz Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi Fadime Aslan’ı sonsuzluğa uğurlayan Meclis Üyesi arkadaşımız Fatma Aslan’a da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Fadime Teyzemizin mekanı cennet olsun” dedi.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda Dünya 2.’si olan Ayşe Begüm Onbaşı’yı da unutmayan Başkanvekili Güzgülü, “Manisalı evladımız ve gururumuz Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde dünya ikincisi olarak bizlere yine büyük gurur yaşattı. Güzel kızımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.