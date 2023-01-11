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Manisa Meclisi Denetim Komisyonu'nu belirledi
Yerel 11.01.2023, 17:22
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda, yeni dönemde görev yapacak denetim komisyonu üyeleri belirlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, yeni dönemde görev alacak denetim komisyonu üyeleri seçimi gerçekleştirildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu: Hayati İmrenlerli, Yenal Yıldırım, Ahmet Tonguç, Mustafa Çamzeybek, Mehmet Yavuz.
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