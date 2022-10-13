Manisa Matdere'de 'sulu tarım' hazırlığı

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına her alanda üreticileri desteklemeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi Matdere bağlısında sulu tarıma geçilmesi için önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Sulamaya açılacak olan 230 dönüm arazi için terfi ve dağıtım hatlarının döşendiği çalışmada, 50 tonluk su deposu ve enerji nakil hattı çalışması ise sürüyor.MANİSA (İGFA) - Son dönemde yağışların azalması ve iklim değişiklikleri gibi nedenlerle oldukça kısıtlı hale gelen tarımsal sulamanın kapalı sistemle sürdürülmesi ve küçük üreticilerin gelir artışına destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi Matdere bağlısında da önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

230 dönüm arazinin sulu tarıma geçeceği proje kapsamında terfi ve dağıtım hatları döşendi. Proje kapsamında 50 tonluk su deposu ve enerji nakil hattı çalışması ise devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılınç, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, projenin detaylarını anlattı.

Mahallede kooperatif kurulması başarılı olamayınca yapılan sondajın atıl kalmaması için Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak devreye girdiklerini anlatan Usta, "Burada 230 dönüm arazinin terfi ve dağıtım hatları döşendi. 50 tonluk bir su deposu yapılıyor. Enerji nakil hattı yapılıyor. 230 dönüm arazi kuru tarımdan sulu tarıma açılmış olacak. Bunun sonucunda da verim ve kalite artışıyla çiftçilerimizin gelir artışı sağlanmış olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.