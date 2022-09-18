Manisa MASKİ’den Şeyhdavutlar'a ziyaret

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahalle muhtarı Yaşar Gürsoy’u ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, 101 mahalle projesi kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesine ziyarette bulundu. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan ve MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş da hazır bulundu. Mahalle muhtarı Yaşar Gürsoy ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır ve beraberindekiler, istek ve talepleri dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.