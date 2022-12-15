Manisa MASKİ yılın son 'İlçe Şefleri' toplantısını yaptı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılının son ilçe şefleri toplantısını Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik başkanlığında gerçekleştirdi. Online olarak gerçekleşen toplantıda MASKİ Genel Müdürlüğünün il genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve genel işleyişe ilişkin konular görüşüldü.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda aylık ilçe şefleri toplantılarını düzenli olarak sürdürerek hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 2022 yılının son ilçe şefleri toplantısı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Erman Aydınyer, daire başkanları, ilgili şube müdürleri ve ilçe şeflerinin katılımıyla online olarak gerçekleşti. Toplantıda, il genelinde yapılacak olan yatırımlar değerlendirilirken hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu.

Düzenlenen online ilçe şefleri toplantısında açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda 17 ilçeye 1.088 mahalleye eşit hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. İl genelinde yürüttüğümüz önemli yatırımları vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında ekip arkadaşlarımız eşliğinde gece gündüz mesai içerisindeyiz. Mesai mefhumu gözetmeden ilçe şeflerimiz ile düzenli olarak görüşerek çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz” dedi.