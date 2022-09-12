Manisa MASKİ'nin parkuruna yeni iş makinesi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine kazandırılan atıksu arıtma tesisinin verimliliğini artırmak amacıyla bir adet iş makinesini bünyesine kattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesine daha hızlı ve kaliteli hizmet götürmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından bir adet iş makinesi Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’nde kullanılmak üzere kurum bünyesine dahil edildi.

“İlçelerde verimliliği artırıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, ilçelerdeki çalışma verimliliğini artırmak adına gerekli araç ve ekipmanları bünyemize dahil etmeye devam ediyoruz. Bir iş makinemizi daha Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’nde kullanılmak üzere kurum bünyemize kazandırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’nın tüm ilçelerinde vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet sunabilmek adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.