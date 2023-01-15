Manisa MASKİ'nin araç filosuna 10 milyon TL'lik takviye

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmet kalitesini arttırmak amacıyla bünyesine kattığı, 10 Milyon TL değerindeki 11 araç için tanıtım töreni düzenlendi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde kullanılmak üzere alınan, 10 Milyon TL değerinde 11 araç için tanıtım töreni düzenlendi.

Kırtık’taki şantiye alanında düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Metin Memiş ve Ergün Aksoy, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Emre Özünlü, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Muhtarlık işleri şube müdürleri ile Manisa Özel Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel teslim töreninde yer aldı.

Kurban kesimi ve yapılan duaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Kurdele kesimi esnasında konuşan Başkan Vekili Palabıyık, araçların MASKİ’ye güç katacağını belirterek, “Belediyemizin ve MASKİ’nin araç filosuna yenilerini katıyoruz. Bunlar daha iyi hizmet anlamında bize destek olacak. İnşallah, kazasız, belasız, hayırlı işlerde kullanmak nasip olsun. 11 adet yeni araç, 10 Milyon TL ile filoya katıldı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kurdele kesiminin ardından kurum bünyesine katılan 11 araç MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay tarafından tek tek Başkan Vekili Palabıyık’a tanıtıldı. Araçlar kullanılacağı ilçelerin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şeflerine teslim edilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.

İLK TEST PALABIYIK VE ASLAY’DAN

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, direksiyon başına geçerek araçları inceledi. Araçların tanıtılmasının ardından MASKİ Genel Müdürü Burak Aslayda direksiyon başına geçerek, yeni araçların ilk test sürüşünü yaptı. Aslay, burada araçları teslim alan personele yeni araçların hayırlı olması diledi. En önemli konunun can güvenliği olduğunu vurgulayan Aslay, personelden araçları kullanırken dikkatli olmalarını istedi.

KDV TEŞVİKİ İLE YİNE MANİSALI KAZANDI

Genel Müdür Aslay açıklamasının sonunda yeni araçları maliyetini ve faydalandıkları KDV teşvikini de aktardı.

Aslay, “Bizim filomuzda motosiklet ve diğer araçlarımızla birlikte 485 adet aracımız mevcuttu. Yeni 11 araçla da bu sayıyı 496’ya ulaştırdık. Araçlarımızın alım bedelleri 10 milyon lira. Burada KDV teşvikinden de yararlanarak Manisalı hemşehrilerimizin artan bütçesinin yatırımlara aktarılmasını sağladık. Tüm hemşehrilerimize alınan araçlar hayırlı olsun. Yapılan tüm hizmetler Manisalı hemşehrilerimize yapılıyor. Bu araçlar tüm hemşehrilerimizin araçları. Tekrardan hayırlı, uğurlu olsun. Kazasız, belasız, güzel işlerde kullanmak nasip olsun” dedi.