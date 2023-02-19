Manisa MASKİ, Malatya MASKİ'ye destek veriyor

Malatya’da içme suyu tankeriyle temiz içme suyu taşıyan MASKİ Genel Müdürlüğü, görev verilen her noktada ihtiyaçların karşılanması için çalışıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, depremin yaralarının sarılması noktasında Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerine destek olmaya devam ediyor.

Bölgede görev yapan içme suyu tankeri vatandaşın temiz içme suyuna ulaşması için çadır kent yakınında yer alan okulun su deposunu rutin bir şekilde dolduruyor.

Çadır kentte kalan vatandaşlar da, tankerden su ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca, Malatya merkeze uzak kırsal yerleşim yerlerinden Cumhuriyet Örnekköy ile Gözene Mahallesindeki içme suyu depolarına da tankerle su veriliyor. MASKİ, bölgede yer alan kamu kurumlarının depolarına da su basarak günlük hayatın aksamaması için çalışıyor.

Ekipler ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi Hayvan Barınağına da düzenli olarak su takviyesinde bulunuluyor.