Manisa MASKİ, Malatya köylerine tankerlerle su taşıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Malatya’da su tankeri ile hem şehir merkezinde hem de köylerde su ihtiyacını karşılamak için görev verilen noktalarda vatandaşlara içme suyu ulaştırıyor.MALATYA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkez üslü iki büyük depremin ardından iş makineleri ve araçlarıyla yaraları sarmak için çalışıyor.

Bu kapsamda MASKİ, Malatya’da su tedarikinin sağlanması için bölgeye içme suyu tankeri gönderdi. Su tankeri ile Cumhuriyet Örnek Mahallede yer alan içme suyu deposuna her gün düzenli olarak su takviyesi yapılıyor.

Deprem felaketi yaşanan Malatya’da, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yardımcı olan ekipler, yaraların sarılması için görev verilen her noktada çalışmalarına aralıksız devam ediyor.