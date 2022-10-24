Manisa MASKİ'den saha ekiplerine iş sağlığı güvenliği eğitimi

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kurum içi eğitim programları kapsamında Abone İşleri Dairesi Başkanlığının merkez ilçelerde görev yapan saha personellerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü sahada görevli personellerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği temel eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde merkez ilçelerde görev yapan saha personellerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimde Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, şube müdürleri ve yetkili personel de hazır bulundu.

Eğitim öncesi bir konuşma yapan Daire Başkanı Talip Akbaş, “Abone İşleri Dairesi Başkanlığı olarak sürekli sahadayız. Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bunun yanı sıra görevli personellerimiz iş alanında karşılaştıkları mesleki riskleri ve hukuki yükümlülükleri iyi bilmeleri gerekiyor. Bu anlamda bu eğitimin büyük önem arz ettiğini düşünüyorum” dedi. Eğitim, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını Koordinasyonundan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ruhan Bayraktar tarafından verildi.