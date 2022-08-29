Manisa MASKİ'den Kırkağaç'taki Atık Su Arıtma Tesisi'ne ziyaret

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette mahalleye hizmet veren ve başarılı bir şekilde işletilen atıksu arıtma tesisi de ziyaret edildi.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 1.088 mahalleye eşit hizmet ulaştırıyor.

Bu mahallelerden biri olan Kırkağaç’ın Karakurt Mahallesini MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak Mahalle Muhtarı İdris Kat ziyaret edilerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, hem Kırkağaç’ın hem de Karakurt Mahallesinin evsel nitelikli atıksu kirliliğinden korunması için büyük öneme sahip atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işlettiklerini belirterek, “Daha temiz bir Gediz ve Bakırçay için dur darak bilmeden çalışıyoruz. İlimizin Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmasıyla birlikte MASKİ’den önce çalıştırılamayan atıksu arıtma tesisini faaliyete almıştık. O günden beri kesintisiz ve başarılı bir şekilde tesisimizi çalıştırıyoruz. Bir tesisi sadece inşa etmek yetmiyor. Aynı zamanda işletim sürecinin de kusursuz bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.