Manisa MASKİ'den kaçak su sorununa neşter!

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında yürüttüğü altyapı çalışmaları ile kırsal mahallelerdeki kayıp, kaçak su sorununa neşter veriyor.MANİSA (İGFA) - Tüm dünyanın gündemini meşgul eden su krizi noktasında su kaynaklarının korunması için büyük öneme sahip projeler bir bir hayata geçiyor.

Bu kapsamda, Turgutlu’nun Kurudere Mahallesinde yaklaşık 5 kilometrelik ana hat çalışması tamamlandı. Mahallenin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için de 9 bin metrekarelik üstyapı işine başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesini tamamlamasının ardından 154 Mahalle Projesine de tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan içme suyu hattı döşeme çalışmalarıyla eski hatlardan kaynaklı su kaçaklarının önüne geçilirken kanalizasyon hattı imalatlarıyla da daha sağlıklı bir çevre inşa ediliyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu’nun Kurudere Mahallesinde de ana hat döşeme çalışmaları tamamlanırken parsel bağlantılarına geçildi.

Mahallede daha sağlıklı bir görünüm için 9 bin metrekarelik üstyapı çalışmalarına da başlandı.