Manisa MASKİ'den hizmet içi eğitim

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kurum içi eğitim programları kapsamında merkez ilçelerde görevli saha personeline iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilçelerde görevli personele yönelik düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği temel eğitim programları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde merkez ilçelerdeki personellere yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda iş kazalarının sebepleri ve korunma yöntemleri, iş ekipmanlarının ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanımı hakkında detaylı bilgi verildi.

Ayrıca çalışmalarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri adına sahada karşılaşabilecekleri tehlikeler, bu tehlikelere istinaden oluşabilecek riskler ve korunma tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Oldukça verimli geçen toplantılar diğer ilçelerde de devam edecek.