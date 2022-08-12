Manisa MASKİ'den camide 'su tasarrufu' bilinci

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Maldan ve Osmancalı Mahallelerinde bulunan camiilerde Yaz Kur’an Kursu gören öğrencilere su tasarrufu eğitimi verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kış döneminde okullarda yaz döneminde ise Kur’an kurslarında eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek su tasarrufu eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Yunusemre ilçesine bağlı Maldan ve Osmancalı Mahallelerinde bulunan camiilerde Yaz Kur’an Kursu gören öğrencilere su tasarrufu konusunda bir eğitim verdi.

Eğitimde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığından Süleyman Baki, temel yaşam kaynağı olan suyun neden korunması gerektiğine değinerek öğrencileri detaylı olarak bilgilendirdi. Görsel sunumla da desteklenen eğitim sonunda öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri verildi.

MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, son yıllarda nüfusun hızla artması ve değişen iklim şartlarının su kaynaklarını olumsuz şekilde etkilemesi nedeniyle yeryüzünde su kıtlığı sorunu baş gösterdiğine vurgu yaparak, "Bizler de MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, 2018 yılından bu yana sürdürdüğümüz su tasarrufu eğitim programı kapsamında yaklaşık 15 bin öğrenciye temas ederek suyun önemine değindik. Suyun önemini ve suyun neden korunması gerektiğini gelecek nesillerimize anlatmaya devam edeceğiz” dedi.