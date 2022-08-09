Manisa MASKİ'den çalışmalara yakın takip

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Demirci ilçesini ziyaret etti. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel ile bir araya gelen Başkan Talip Akbaş, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe ziyaretleri kapsamında personel ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında detaylı bilgiler almaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Demirci ilçesine ziyarette bulundu.

Başkan Talip Akbaş’a ziyareti esnasında Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Bayram Fidanoğlu eşlik etti. Başkan Talip Akbaş, ziyarette ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ile bir araya geldi. İlçede yapılan çalışmalarla ilgili yapılan görüşmenin ardından Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel ile bir toplantı gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan, personelin talep ver önerilerini dinleyen Akbaş, vatandaşların Demirci ilçesinde de çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

“Toplantılarımız devam edecek”

Toplantıda konuşan Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda tüm ilçelerimizde yatırımlarımız devam ediyor. 17 ilçemizdeki vatandaşlarımızın abonelik iş ve işlemleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına bizler de sık sık ilçelerde bulunan müdürlerimiz, şeflerimiz ve personelimizle bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Personelimizin taleplerini dinliyor aynı zamanda çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alıyoruz. Hem bizim açımızdan hem de vatandaşımız açısında verimli olduğunu düşündüğümüz toplantılarımız diğer ilçelerimizde de devam edecek” dedi.