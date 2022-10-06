Manisa MASKİ'de ilçe şefleri toplantısı

MASKİ Genel Müdürlüğü Ekim ayı ilçe şefleri toplantısı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik başkanlığında online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda MASKİ Genel Müdürlüğünün il genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve genel işleyişe ilişkin konular görüşüldü.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde hizmet kalitesini artırmak için il genelindeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Manisa merkez ve ilçelerine yapılan yatırımların takibi noktasında ilçe şefleri ile her ay düzenli olarak da toplantı düzenleniyor.

Bu kapsamda, Ekim ayı İlçe Şefleri toplantısı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik başkanlığında online olarak gerçekleştirildi. Genel Müdür Yardımcısı Çevik’e, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Toplantıda MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçede hayata geçirdiği yatırımların süreçleri ile ilgili değerlendirmeler yapılarak, genel işleyişe ilişkin konular görüşüldü.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, Manisa merkez ve 17 ilçede birçok başarılı projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Her geçen gün hizmet kalitemizi artırmak ve yatırımlarımızın yakın takipçisi olmak adına ilçe şeflerimizle koordineli çalışmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın taleplerini dinleyen ilçe şeflerimizle aylık değerlendirme toplantıları gerçekleştirerek, şeflerimizden bilgiler alıyoruz. Vatandaşımıza daha iyi hizmet için her zaman birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.