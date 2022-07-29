Manisa Kulalı hayvan üreticilerine hijyenik destek

Kırsal kalkınmaya verdiği destekleriyle üreticilerin yanında olmayı sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesindeki hayvan üreticilerinin önemli bir ihtiyacının giderilmesine destek sağladı. Küçükbaş hayvan yıkama makinesi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’da düzenlenen törenle makineyi üreticilerin hizmetine sundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek sağlamaya ve üreticilerin gelirlerinin artmasına yönelik projelerine devam ediyor.

Hayvan üreticilerinin önemli bir sorunu olan hayvan hastalıklarının artmasını önlemek ve üreticinin daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak amacıyla Kula Kaymakamlığı, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kula Ziraat Odası tarafından hazırlanan proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvan yıkama makinesi alarak Kulalı hayvan üreticilerinin hizmetine sundu.

Yaklaşık 3 ton su kapasiteli küçükbaş hayvan yıkama makinesi Kula şantiyesinde düzenlenen törenle üreticilerin faydalanması için Kula Ziraat Odası’na teslim edildi.

Kulalı üreticilerin hizmetine sunulan hayvan yıkama makinesiyle, hayvanlarda hastalıkların önlenmesi, dış parazitlere karşı mücadele hedeflenirken aynı zamanda girdi maliyetlerinde de azalma ve vatandaşlara sağlıklı et ve süt sağlanması amaçlanıyor.

Küçükbaş hayvan yıkama makinesini ücretsiz bir şekilde Kula Ziraat Odası’na teslimini yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Bu makinenin demirbaş kaydı koordinatörlüğümüzün bünyesinde kalacak. Kula Ziraat Odası başkanımız kendi traktör ve personelini takip için görevlendirecek. Kula Ziraat Odası ile düzenlenecek protokol ile makinenin ekonomik ve randımanlı bir şekilde kullanımı sağlanacak. Kula Ziraat Odası Başkanlığı kendi traktörü ve operatörü ile makinenin mahallelere sevkini sağlayarak, üreticilerin kullanmasını sağlayacak. Bu sevkiyat için belirlenen yakıt giderinin karşılanması için cüzi bir ücret talep edecek. Daha kaliteli ve uzun ömürlü kullanım için takibini mutlaka yapacağız. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu makinenin kullanımı için herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Bizim asıl istediğimiz, vatandaşlarımızın kamu kaynaklarıyla alınan bu makine ekipmanını kullanırken kendi makinesiymiş gibi özenli kullanıp, aldığı gibi sağlam bir şekilde getirip bir sonraki vatandaşın kullanımına sunacak şekilde hazır halde tutmasıdır. Kula'mıza ve Kulalı çiftçilerimize hayırlı olsun inşallah” dedi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, Kula ilçesinde 150 binin üzerinde hayvan varlığının olduğunu belirterek, Küçükbaş Hayvan Yıkama Makinesi tesliminin Kula'dan başlaması Kula'mızın küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında, niteliğinde ve niceliğinde Manisa birincisi olmasının önemli faktörü olduğunu düşündüğünü söyledi.