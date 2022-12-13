Manisa Kula'ya 50 metreküplük tarımsal havuz

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’ya bağlı Emre Mahallesi’nde Tarımsal Sulama Depo ve Havuz Yapım çalışması kapsamında 50 metreküplük tarımsal sulama havuzu yapım işini tamamlayarak, üreticilerin hizmetine sundu.MANİSA (İGFA)- Manisa genelinde üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin arttırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Üreticilere birçok destek sağlanırken, tarımsal sulama noktasında da önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kula’ya bağlı Emre Mahallesi’nde Tarımsal Sulama Depo ve Havuz Yapım çalışması kapsamında 50 metreküplük tarımsal sulama havuzu yapım işini tamamladı.

ARAZİLER DAHA KOLAY SULANACAK

Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmanın tamamlandığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, tamamlanan projeyi yerinde inceledi.

Usta, “Yapılan depoda biriktirilecek olan su ile mahalle sakinlerinin yazlık ve kışlık sebze yetiştiriciliği yaparak zati ihtiyaçlarını karşıladıkları küçük bahçelerin bulunduğu araziler daha kolay ve etkin sulama yapılarak su tasarrufu ve üretim artışı sağlanacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.