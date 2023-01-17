Manisa Kula'nın en büyük içme suyu deposu olacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçe merkezine yeterli su temin etmek için başladığı 120 milyonluk dev yatırımda 5 bin tonluk içme suyu deposundaki imalatlarına da başladı. Yeni depo ilçe merkezine su temin eden en büyük içme suyu deposu olacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula İlçe merkezini yeterli suya kavuşturmak için yoğun tempoda çalışıyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 20 kilometrelik çelik içme suyu terfi hattında çalışmalar hızla ilerlerken proje kapsamında yer alan 5 bin tonluk içme suyu deposunda da imalatlara başlandı. Deponun temel betonu atıldı.

120 milyon TL’lik dev proje kapsamında, 400 metreküplük bir içme suyu deposu daha ve pompa istasyonu inşa edilecek.

Ayrıca kurulacak SCADA sistemiyle hat ve depolar tek bir noktadan digital ortamda takip edilebilecek.