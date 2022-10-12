Manisa Kula'da su temini için 120 milyon TL’lik yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula merkezin içme suyu sorununa son verecek olan yatırımın yer teslimini yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Meclis toplantısında projenin detaylarını ve son durumu anlattı. Başkan Ergün, projenin yatırım maliyetinin 120 milyon TL olduğunu vurguladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Meclis kürsüsünden il genelindeki altyapı yatırımlarını anlattı. Başkan Ergün, Kula merkezin içme suyu sıkıntısına son vermek için yoğun mesai harcayarak altyapı projesine imza attıklarını belirtti.

Başkan Ergün, Kula merkezde yürütülecek dev proje ile ilgili verdiği detaylarda, “Bildiğiniz üzere daha önce Meclis kürsüsünden müjdesini verdiğim Kula merkezin içme suyu sıkıntısına son verecek 18 kilometrelik çelik boru terfi hattının ihalesini gerçekleştirmiştik. Yer teslimini de birkaç gün önce yaptık. Bu kapsamda 5 bin metreküplük biriktirme deposu, 400 metreküplük içme suyu deposu ve pompa istasyonu inşa edeceğiz. Ayrıca burada SCADA sistemi kuracağız. Projemizin fiyat farkları ve KDV dahil tamamlanma bedeli ise 120 milyon TL’dir. Verdikleri destekten ve gösterdikleri ilgiden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve İller Bankası Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük’e bir kez daha teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.