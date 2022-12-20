Manisa Kula'da olası taşkınlara öncü müdahale

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Bey mahallesi 31.sokakta yağışlı havalarda sorun yaşayan vatandaşların taşkın problemi yaşamaması için 150 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yağmur sularından olumsuz etkilenmemesi adına yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kula ilçesine bağlı Bey Mahallesi 31.sokakta yağışlı havalarda sürekli taşkın sorunu meydana getiren bölgede 150 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yağmurlu havalarda oluşabilecek su birikintileri ve taşkınlara karşı önlem alındı.

Bey Mahallesi Muhtarı İlker Göndeç, 31.sokakta yağışlı havalarda sürekli birikme yaparak sorun çıkartan bir alanın varlığına dikkati çekerek, söz konusu noktanın ekiplerce sağlıklı hale getirilmesi ardından en son yağmurlarda da taşkın ve su birikintisi sorunu yaşamadıklarını belirtti.