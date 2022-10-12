Manisa Kula'da içme suyu deposuna 1,5 km'lik yeni hat

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Şeremet mahallesinde eski deponun ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yeni bir prefabrik içme suyu deposu montajı yaptı. Depoya suyun bağlanması için 1,5 kilometrelik içme suyu hattı döşendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kula ilçesine bağlı Şeremet mahallesinde eski deponun ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yeni bir prefabrik içme suyu deposu montajı yapıldı.

Depoya suyun bağlanması için 1 buçuk kilometrelik içme suyu hattı döşendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sağlandı.