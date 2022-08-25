Manisa Köprübaşı'nda 'verimli' sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Cıcıklı mahallesinde vatandaşlara daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesine bağlı Cıcıklı mahallesinde vatandaşlara yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı. Saniyede 3 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.

Mahalle sakinleriyle birlikte sondaj çalışmalarının gerçekleştiği alanda inceleme yapan ve memnuniyetini ifade eden Mahalle Muhtarı Şaban Eroğlu, yaşanan su sıkıntıları dolayısıyla durumu yetkililere ilettiklerini belirterek, "MASKİ yetkililerimiz mahallemizde yeni bir sondaj kuyusu açtı. Saniyede 3 litre verime ulaştı. Çalışmadan çok memnun kaldık. Yakın zamanda hat bağlantıları da yapılınca mahallemizin su sıkıntısı kalmayacak inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ yetkililerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.