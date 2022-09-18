Manisa Köprübaşı'na 12 kilometrelik asfalt

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Köprübaşı ve Demirci ilçelerini birbirine bağlayan Saraycık-Yumuklar-İcikler hattını kapsayan 12 kilometrelik yol güzergahında asfaltlama çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, üreticilere zeytin kasası dağıtımı için program düzenlediği Köprübaşı-Demirci ilçeleri arasında devam eden asfalt çalışmalarını da inceledi.

İnceleme sırasında Öztozlu’ya Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Köprübaşı Muhtarlık İşleri Müdürü Enver Çetin ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yenilenen yol ağının bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.