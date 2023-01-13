Manisa Köprübaşı'da arıcılık konuşuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesinde arı üreticileriyle bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Köprübaşı ilçesinde arı üreticileriyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin ve üreticiler katıldı. Köprübaşılı arıcılara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek sözlerine başlayan Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarından bahsetti.

Arıcılık konusunda da önemli çalışmaları ve desteklemeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Aslay, Gölmarmara ilçesinde kurulacak olan Ana Arı Üretim ve Arıcılık Eğitim Merkezi ile bu alanda önemli bir hizmeti daha hayata geçireceklerini belirtti. Üreticilerin taleplerini de dinleyen Aslay, arıcılık ile ilgili yapılacak olan eğitimlerin planlaması noktasında arıcılarla görüş alışverişinde bulundu.