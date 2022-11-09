Manisa kırsalında 'sac durak' montajları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların talepleriyle hayata geçirdiği sac durak montajı çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen dilekçe ve talepler doğrultusunda sac durak montajı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarına Kula ve Sarıgöl ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde devam eden Büyükşehir ekipleri, vatandaşların iklim şartlarından olumsuz etkilenmesini engellemeyi hedefliyor.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Kula ve Sarıgöl ilçelerimize bağlı kırsal mahallelerimizde modern ve ergonomik tasarımıyla ön plana çıkan sac duraklarımızın montajına ilişkin faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir” dedi.