Manisa Kırkağaç yollarında asfalt hazırlığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi TCK bağlantısı-Kuyucak Mahallesini birbirine bağlayan yolda genişletme çalışmaları yaparken; tehlikeli virajlar ortadan kalkıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde yeni asfalt sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kırkağaç ilçesi TCK bağlantısı-Kuyucak Mahallesini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolda hummalı çalışmalar devam ediyor.

Çalışma hakkında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güzergah üzerinde yaptığımız çalışma ile trafiğin akışını tehlikeye sokan virajları ortadan kaldırıyoruz. Yol genişletme ve su geçişleri için koruge boru döşeme işlerini de gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmalardan 7 mahalle ve bağlısı faydalanıyor. Program dahilinde temel dolgu çalışmaları yaparak güzergahı 2023 yılı sathi kaplama çalışmalarına hazır hale getiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

