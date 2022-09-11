Manisa Kırkağaç'ta tarım arazileri koruma altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) -.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı.

Yol geçişinin güvenli hale gelmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanırken, tarım arazileri de koruma altına alındı

Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de tamamlanan çalışmaları yerinde görmek amacıyla mahalleye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer ve yetkili personel de bulundu.