Manisa Kırkağaç'ta tarım arazileri koruma altında

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi'nde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştiren MASKİ, tarım arazilerini koruma altına aldı.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile bölgede bulunan tarım arazilerinin yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı korunması sağlandı.

Bakır Mahalle Muhtarı Sait İnan, “Mahallemiz sınırları içerisinden geçen dere yatağımız özellikle kış aylarında çiftçilerimizi tedirgin ediyordu. Sağ olsun MASKİ ekipleri her yıl olduğu gibi bu yılda deremizde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Artık çiftçilerimiz rahatlıkla arazilerine gidip gelebilecek. Mahallemize yapılan hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.