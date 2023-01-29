Manisa Kırkağaç'ın durakları yenileniyor
Manisa'da il genelinde ihtiyaç duyulan mahallelerde durak montaj çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe, Alifakı, Bostancı, Güvendik, Karakurt, Bakır ve Yağmurlu mahallelerindeki montaj çalışmalarını da tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırkağaç ilçesinde durak montaj çalışmalarını tamamladı.
İl genelinde çalışmaların sürdüğünü belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak ilçemiz Kırkağaç’a bağlı; Gelenbe, Alifakı, Bostancı, Güvendik, Karakurt, Bakır ve Yağmurlu mahallelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda planlanan durak montajı faaliyetlerimizi tamamlanarak halkımızın kullanımına sunduk. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarımız özverili bir şekilde devam edecektir” dedi.
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