Manisa Kırkağaç'a 100 metreküplük 'tarımsal' havuz

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kırkağaç ilçesine bağlı Halkaavlu Mahallesi’ne 100 metreküp kapasiteli tarımsal sulama havuzu kazandırdı.MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulama projeleriyle de üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kırkağaç ilçesi Halkaavlu Mahallesi’nde yapımına başlanan tarımsal sulama havuzu yapım çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Fahri Dinçer de Halkaavlu Mahalle Muhtarı Fehmi Törüsel ile birlikte 100 metreküp su taşıma kapasitesine sahip olan tarımsal sulama havuzunu inceledi.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Halkaavlu Mahalle Muhtarı Fehmi Törüsel, “Mahallemize yapılan tarımsal sulama havuzu, çiftçilerimiz için önem arz ediyor. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Havuzumuz tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.