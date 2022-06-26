Manisa Kıranköy'de su sorunu tarihe karıştı

Manisa'da MASKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla Gördes ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesinde başladığı yeni açılan sondaja 1250 metre enerji hattı ve 3 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak adına mesaisini sürdürüyor.

Gördes ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesinde başlatılan yeni açılan sondaja 1250 metre enerji hattı ve 3 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışmaları tamamlandı.

İçme suyu deposuna bağlantı yapılarak su verildi. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahalledeki vatandaşlar sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz ve MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici de çalışmalar boyunca mahalle muhtarı Mehmet Aydın ve mahalleliyi yalnız bırakmadı.

Kıranköy Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, bir süredir yer altı sularının çekilmesinden kaynaklı sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Sesimizi kısa süre içerisinde duyarak bizleri susuzluğa mahkum etmedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler güzel bir çalışma yaparak kısa süre içerisinde tamamladı. Emeği geçen herkese teşekkürler" diye konuştu.