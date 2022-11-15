Manisa 'kahramanları'nı unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 41 yıl önce şehit olan Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kudret Fehmi Toydemir, 37 yıl önce şehit olan Şehit Jandarma Komando Er Şerafettin Ateş ve 30 yıl önce şehit olan Şehit Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Öztürk’ü anmak adına Akhisar ilçesinde mevlit okutarak, pilav hayrında bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Akhisar ilçesinde anma ve hayır programı düzenledi.

Akhisar Yeni Gülruh Camii önünde gerçekleştirilen programa Şehit Kudret Fehmi Toydemir’in kardeşi Zafer Toydemir, Şehit Murat Özdemir’in kız kardeşi Huriye Olgun, Şehit Şerafettin Ateş’in eşi Emine Ateş’in yanı sıra Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, Jandarma Bölük Komutanı Ali Galip Kocaman, İlçe Müftüsü Kamil Ayvaz, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Doğan Ensivri ve Cemal Gürman, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, Lokantacılar Odası Başkanı Pınar Güney, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, şehit ailelerini tek tek karşıladı ve ailelere Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Şehit aileleri de, üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen şehitlerini unutmayan ve onlar adına anma hayır etkinliği düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Düzenlenen anma programında eller semaya açıldı. Vatan savunmasında hayatlarını şehitlerimizin ruhuna ithafen dualar edildi.

Daha sonra ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil İkram Aracı ile pilav hayrı yapıldı. Programın sonunda şehitlerimizin yakınlarına Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi.