Manisa İtfaiyesi'nden Sarıgöl'e 'tankerleri hazırda bulundurun' çağrısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Sarıgöl'de yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanabilecek olumsuzlukları adına tankerlerin hazırda bulunması noktasında hatırlatmalarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa'da itfaiye amirlik ve müfrezelerini ziyaret eden İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Sarıgöl'de incelemelerde bulundu.

İlk olarak Sarıgöl İtfaiye Amirliği’ni ziyaret eden Daire Başkanı İnal, burada personele kolaylıklar diledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnal, daha sonra traktör arkası tanker verilen muhtarları da ziyaret etti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başta ormanlar olmak üzere yangın riskinin arttığına dikkat çeken İnal, yaşanabilecek olumsuzlukları hızla bertaraf edebilme adına tankerlerin hazırda bulunması noktasında uyarılarda bulundu.

Hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan gönüllü itfaiyecilere de hazır olun mesajı veren Daire Başkanı İnal, Manisalıların huzur ve güveni için daima göreve hazır olduklarını ifade etti.