Manisa İtfaiyesi'nden 'anız' uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, tarla biçimi sonrası bilinçsizce yakılan anızların ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, son günlerde tarlaların biçilmesiyle birlikte yaşanan anız yangınları nedeniyle uyarılarda bulundu.

İnal, “Bilinçsizce anız yakılması sonucunda yaşanan yangınlar, hem maddi zarara hem de doğada tahribata neden oluyor. Anız yangınları; orman yangınlarına, telefon ve enerji iletim hatlarının yanmasına, doğada yaşayan canlılara ve insan sağlığına zarara yol açabiliyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok risk de ortaya çıkıyor. Ayrıca anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden oluyor. Anız yakılması toprakları ve doğayı olumsuz etkileyerek söndürme çalışmaları esnasında binlerce ton su ile zaman ve maliyet kayıpları yaşanıyor. Hemşehrilemizden bu noktada duyarlı olmasını bekliyor ve anız yakmamalarını istiyoruz” dedi.