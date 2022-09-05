Manisa İtfaiyesi Ağustos ayı istatistiklerini açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ağustos ayı boyunca müdahale ettikleri itfai olay, iş yeri denetimi ile eğitim ve tatbikatlara ilişkin istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.MANİSA (İGFA) - İl genelinde 57 itfaiye noktası, 153 araç ve 647 personel ile çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı Ağustos ayına ilişkin istatistiklerini yayınladı.

Bin 140 yangın, 325 kurtarma, 98 trafik kazası, 58 sel ve su baskını olmak üzere toplamda 1621 itfai olaya müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ayrıca 213 adet işyeri denetimi ve 20 bin 312 vatandaşın katılımıyla eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde modern araç ve ekipmanlarla hizmet verdiklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “İl genelindeki stratejik noktalarda kurduğumuz itfaiye amirliklerimiz, donanımlı personelimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tabi ki vatandaşlarımızın olumsuz durumlarla karşılaşmasını istemeyiz ama ihtiyaçları olduğu her zaman 7/24 hizmete hazırız. Bu kapsamda Ağustos ayında da ekiplerimiz 1621 itfai olay müdahalesi, 213 işyeri denetimi, 20 bin 312 vatandaşımızın katıldığı eğitim ve tatbikat yaptı. Her zaman halkımızın yanındayız” dedi.