Manisa İtfaiyasi Gölmarmara'da öğrencilerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ‘Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor Projesi’ kapsamında, Gölmarmara Şehit Özcan Yıldız Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.MANİSA (İGFA) - Gençlere itfaiyeyi tanıtmak, önemini kavratmak ve çalışmalarını anlatmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor Projesi’ kapsamında, Gölmarmara Şehit Özcan Yıldız Ortaokulu öğrencileri, itfaiyecilerle buluştu.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve eğitmen Mehmet Ateş, öğrencilere itfaiyecilik mesleğini anlattı. Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yaptığı faaliyetlerin yer aldığı sunum da gerçekleştirildi.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, itfaiyecilik konusunda merak ettikleri sorular da yanıt buldu.

Programın sonunda, okul yönetimine İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal tarafından projeye desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gönderdiği hediyeler de öğrencilere takdim edildi.