Manisa Ilgın'a yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Ilgın mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 7 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Alaşehir ilçesine bağlı Ilgın mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı.

Saniyede 7 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak. Mahalle muhtarı Hüseyin Gülmez, çalışmadan memnun kaldığını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.