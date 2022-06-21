Manisa 'güvenli yapılar'ı yakın markaja aldı

Manisa'da kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve güvenli yapıların inşası için beton mikserleri Büyükşehir Belediyesi’nin denetimi altına alındı. Bu anlamda şartları sağlayan ve belgeleri taşıyan firmalara Büyükşehir tarafından yetki belgesi verildi.MANİSA (İGFA) - Güvenli yapıların inşası için beton mikserleri Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sıkı takibi altında.

Yapılan yeni çalışmayla birlikte, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından araç takip sistemi üzerinden ve saha ekipleri ile birlikte beton mikserleri takip edilecek, bunun yanı sıra ilgili koşulları taşıyan firmalara Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yetki belgesi verilecek. Böylelikle kaçak olarak beton dökümü yapan firmaların da önüne geçilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün gerekli şartları yerine getirerek başvuruda bulunan Özgüven Beton firmasına yetki belgesini teslim etti.

Firma yetkilisini konuk eden Daire Başkanı Hüseyin Üstün, çalışma hakkında detaylı bilgiler vererek, yetki belgesini takdim etti. Üstün, Manisa Valiliği’nin kaçak ve ruhsata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışması kapsamında düzenleme yapılmasına yönelik talimatnamesi üzerine çalışmaya başladıklarını belirterek, "Uygulamaya ilk olarak il merkezinde başladık. Ardından nüfusu yüz binden fazla olan ilçelerimizde bu çalışmamıza başlayacağız. Amacımız, kaçak ve güvensiz yapılaşmanın önüne geçmek” dedi.