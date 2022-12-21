Manisa Gördesli üreticilere fidan desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında, yüzde 75 hibe ile Gördesli üreticilere fidan dağıtımında bulundu. Ceviz, Badem, Ayva, Trabzon Hurması, Kestane ve İncir olmak üzere fidanlar, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın gelişmesi, üreticilerin daha fazla gelir elde etmesi amacıyla projelerini uygulamaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördesli üreticilere fidan desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde düzenlediği tören ile 4 bin 898 adet Ceviz, Badem, Ayva, Trabzon Hurması, Kestane ve İncir fidanını üreticilere teslim etti.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖREN ÜRETİCİLERE DE FİDANLARI HİBE EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda çıkan yangında zeytin ağaçları yanan üreticilere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına geçmiş olsun dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak üreticilere gönderilen meyve fidanlarını da teslim etti.

Fidanlarını alan üreticiler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti.