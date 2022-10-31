Manisa Gördes'te yer altı enerji nakil hattı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesinde kesintisiz içme suyu ulaştırmak için gerçekleştirdiği yer altı enerji nakil hattı döşeme işini tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gördes ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesine kesintisiz su temin etmek için enerji nakil hattı döşeme çalışması yapıldı. MASKİ’nin yaptığı hizmetler sayesinde yaz aylarında Doğanpınar’da su kesintisi yaşanmasına izin verilmedi.

Mahalle Muhtarı Halil Korkmaz, “MASKİ’nin çalışmalarından çok memnunuz. Allah razı olsun. Bu yaz hiç su kesintisi yaşamadık. Eksiklerimiz sırayla gideriliyor. Verdiği hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz” dedi.